Мужчина случайно выкинул в мусорку золото на 130 тыс евро

Опубликовано: 14.02.2026 13:01 , Обновлено: 14.02.2026

Мужчина случайно выбросил в мусор золото стоимостью 130 000 евро. В результате масштабных поисков, последовавших после осознания случившегося, драгметалл был найден на свалке.

57-летний житель итальянского региона Апулия годами вкладывал свои сбережения в золото, собрав за всё время 20 золотых слитков в металлической коробке. Из-за рассеянности он выбросил ценности в уличный мусорный бак, приняв их за обычный мусор.

Только на следующий день он осознал, что произошло. Мужчина немедленно отправился в полицейский участок в Порту-Чезарео и рассказал о происшествии.

Впрочем, поначалу полицейские отнеслись к рассказу мужчины скептически. История казалась слишком невероятной, чтобы быть правдой. Несмотря на это, мужчина настаивал. После просмотра записей с камер видеонаблюдения были найдены доказательства, подтверждающие его утверждения. На видео было видно, как он выбрасывает коробку в мусорное ведро.

Следующей задачей стало обнаружение пропавшего золота на свалке, поскольку мусор из контейнера уже отправился именно туда. Полиция организовала поисковую операцию. Вместе с сотрудниками свалки полицейские перебрали весь мусор, пока не нашли металлический ящик.