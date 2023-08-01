Мужчина прожил в железном ящике 70 лет. Но его достижениям могут позавидовать многие

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Опубликовано: 01.08.2023 13:00 , Обновлено: 01.08.2023

В детстве врачи вынесли жителю Далласа в Техасе Полу Армстронгу смертный приговор из-за полиомиелита. Сейчас ему 77 лет, и мир медицины восхищается тем, что он прожил 70 лет в двухметровом железном ящике. В СМИ ему даже дали прозвище "Полиомиелитный Пол".

Несмотря ни на что, проведя более 70 лет в горизонтальном положении внутри “железного легкого”, Пол нашел способ провести некоторое время вне своего металлического приспособления. “Полиомиелитный Пол” разработал оригинальную технику, известную как “лягушачье дыхание”, которая позволила ему некоторое время побыть на свободе.

В начале 1950-х годов 6-летний Пол бегал и играл, как любой другой американский ребенок. Однако в 1952 году он заразился смертельной инфекцией спинного мозга - полиомиелитом, и когда его организм начал отказывать, он был приговорен провести свою жизнь в “железном легком”. Сегодня эта болезнь в значительной степени искоренена, но в 1950-х годах наблюдались разрушительные вспышки.

Решив, что его жизнь не будет зависеть от металлического гроба, он начал дышать по-лягушачьи, заглатывая воздух, как грызущаяся рептилия, сообщило The Guardian. Физиотерапевт Пола, известная как миссис Салливан, помогла ему разработать эту технику, разработав план, который помог мужчине на три минуты обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких.

После года неустанного совершенствования своего навыка Полу удалось подышать без посторонней помощи в течение 180 секунд, и за старания ему подарили щенка по кличке Джинджер.

Мужчина мечтает, что как только он сможет дышать без посторонней помощи достаточно долго, он покинет свою металлическую камеру и соберется с силами, чтобы дойти до крыльца, а затем и до сада.

Кстати, Пол не сдался и за свою жизнь успел сделать многое, что в его положении казалось невозможным. Он окончил среднюю школу и юридический факультет Техасского университета, ни разу не появившись на занятиях, зато жил в общежитии в своем железном цилиндре. Он даже осуществил свою мечту и стал судебным адвокатом. На протяжении своей жизни он летал на самолетах, влюблялся, молился в церкви и даже оказался в стриптиз-клубе.

В 2020 году “Полиомиелитный Пол” опубликовал свою биографию “Три минуты для собаки: моя жизнь в железном легком”. За пять лет работы над книгой каждое слово было написано ручкой, прикрепленной к палочке, которую он держал во рту.

“Независимо от того, откуда вы родом, каково ваше прошлое или с какими трудностями вы могли бы столкнуться. Вы действительно можете делать все, что угодно. Вам просто нужно настроиться на это и усердно работать”, - написал он. Спустя 71 год Пол был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, проживший самое продолжительное время в металлической камере.