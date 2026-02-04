Музей Якуба Коласа позвал за 50 рублей "понюхать и потрогать"

Опубликовано: 04.02.2026 12:09 , Обновлено: 04.02.2026

Музей Якуба Коласа в Минске пригласил белорусов на необычную экскурсию, где экспонатами музея можно не только полюбоваться, но и, вопреки обычным правилам, потрогать, а также понюхать и послушать, и даже попробовать на вкус.

В таком необычном формате в музее проводят ночные квест-экскурсии. Недавно квест обновили, введя строе возрастное ограничение - для лиц старше 18 лет.

Причина в том, что саму экскурсию проводят в полной темноте, лишь при свете фонариков, поэтому гостей “ждут сюрпризы”, которые далеко не всем маленьким детям придутся по нраву. А вот взрослым такая экскурсия точно гарантирует расширение привычных горизонтов, ведь волей-неволей придётся задействовать все пять чувств.

Цена такого иммерсивного визита в музей, позволяющего увидеть привычное пространство знакомого многим белорусам дома на Академической - 50 рублей .

Для того, чтобы попасть на ночную экскурсию (которая, впрочем, стартует не так уж и поздно - в 19:00), придётся заранее записаться, регистрировавшисьб онлайн и оплатив билет. Узнать подробности можно по ссылке.