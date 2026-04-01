МТЗ предложил белорусам ходить в его спецодежде

📷 Фото

Опубликовано: 01.04.2026 13:57 , Обновлено: 01.04.2026

Минский тракторный завод (МТЗ) объявил о свободной продаже фирменной спецодежды и предложил всем желающим купить себе что-то из представленных моделей.

Однако сделать это можно не в любом белорусском магазине одежды. «Вот её может приобрести каждый. Так что милости просим за покупками в магазин мерча BELARUS TRACTORS Маркет (ул. Долгобродская, 29) и музей МТЗ (ул. Долгобродская, 35)». — показали в официальном аккаунте МТЗ в Telegram.









































Судя по фото, речь идёт не только о традиционных спецовках и халатах, но и о спортивной форме, куртке с надписью на английском языке «Belarus tractors». Значит ли использование иностранного языка о надеждах МТЗ на выход на заграничные рынки одежды, в компании не пояснили.

Вся одежда выдержана в красных и серых тонах, есть вариант и черного цвета. О ценах на фирменный мерч в МТЗ не рассказали.

Кстати, в Беларуси со 2 апреля начнётся конкурс на единую форму всех госпредприятий, подчинённых Министерству промышленности.