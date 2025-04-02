Можно ли магнитом остановить счётчик воды? Профессиональный слесарь раскрыл белорусам правду
Можно ли обмануть счётчик воды с помощью сильного магнита и останется ли это незамеченным? Этот «народный лайфхак» прокомментировал специалист — слесарь по ремонту и обслуживанию приборов учёта из «Кобринрайводоканала» в TikTok-аккаунте vkobrine. Его объяснения вызвали бурную дискуссию в комментариях.
Сам слесарь признал: «Миф существует не просто так». По его словам, очень сильным магнитом действительно можно остановить или притормозить некоторые модели счётчиков.
Однако ключевой момент — обнаружение. Специалист утверждает, что вмешательство не всегда остаётся тайной. Он приводит в пример конкретную модель счётчика («ВИР-М»). На таких приборах после воздействия сильного магнита намагничивается специальное внутреннее кольцо. Это легко определяется при поверке или обслуживании. Снял магнит — счётчик снова работает, но след уже остался.
Кроме того, как ещё один способ борьбы с «магнитчиками» специалист упоминает антимагнитные индикаторы (пломбы-наклейки). «При поднесении магнита [индикатор] срабатывает, и, соответственно, можно определить, что абонент пользовался магнитом», — пояснил слесарь.
Под видео развернулась жаркая дискуссия. Часть комментаторов принялась делиться собственным опытом или способами обмана (эти подробности мы опускаем). Но были и другие интересные мнения:
- Скептики и «опытные пользователи» . Один из комментаторов дерзко обратился к слесарю: «Дядя, не вынуждай меня записать видео, как я его каждый месяц останавливаю».
- Технические споры . Кто-то заявил, мол, «сегодня магниты бесполезны, механизм внутри из пластика». Ему тут же возразили другие пользователи. Объяснили принцип работы магнитной муфты (связь между крыльчаткой в воде и счётным механизмом через магниты) и то, что внешний сильный магнит именно эту связь и нарушает, вне зависимости от пластиковых деталей.
- Прагматики . Многие усомнились в целесообразности таких манипуляций: «Для чего? Вода копейки стоит. В Беларуси вода такая дешёвая, что магнит купить дороже».
- Зарубежный опыт . Привели пример Германии, где «пломба на счётчике разрушается, если магнит поднести», и потом якобы «за всю жизнь не расплатишься».