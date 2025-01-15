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Опубликовано: 15.01.2025 12:34 , Обновлено: 15.01.2025

В Кобрине отгремел парад стилизованных машин — одно из самых ярких событий областного зимнего фестиваля «Берестейские сани». Тысячи зрителей выстроились вдоль дорог, чтобы запечатлеть карнавальное шествие. Но у комментаторов в TikTok всё равно возникли вопросы.

Среди более чем 25 компаний, представивших свои креативно оформленные автомобили, особенно выделяется «Щелкунчик» на платформе «Савушкин продукт». Этот автомобиль буквально осыпал зрителей дождём из конфетти.

Однако в комментариях под видео с перфомансом в TikTok не все разделили восторг, посчитав, что после такого веселья останется много мусора.

Так, одна из пользовательниц призвала «Савушкин продукт» убрать за собой конфетти: «Савушкин просто обязан после себя это всё убрать».

Другая вспомнила прошлогодний случай в Пинске: «Савушкин как обычно. В прошлом году накидали в Пинске этих конфетти, потом до весны лежали эти ужасные кучи вдоль бордюров».

Ещё один комментатор заметил, что убирать конфетти будет непросто: «С мокрого асфальта — та ещё задачка».

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту организаторов, назвав недовольных комментаторов «занудными» и подчеркнув красоту праздника: «Праздник устроили. Ну намусорили немного, уберутся. Зато как красиво».