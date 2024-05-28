"Мошек косплеят" - Под Могилевом заметили нашествие белых аистов

🎥 Видео

Опубликовано: 28.05.2024 15:02 , Обновлено: 28.05.2024

Белоруска запечатлела на видео большое скопление аистов на деревьях в Могилёвской области. Пользователи соцсети удивились такой массе птиц в одном месте и оставили множество шутливых комментариев.

Жительница Могилёвской области поделилась в соцсети видеороликом с большим количеством аистов в одном месте. Птицы, которых называют символом Беларуси, буквально облепили находящиеся по периметру берёзы. Автор видеоролика в комментариях рассказала, что открывшееся зрелище она наблюдала около своего дома, и поначалу оно показалось ей мистическим.

Многие в увиденном увидели посыл и предрекли автору видеоролика пополнение.

“Два года назад ко мне на дом один так прилетел, 13.05.24 родила сына. Так что задумайтесь”, - написала одна девушка.

“Когда устали маяковать, что часики то тикают”, - пошутил кто-то.

“Вполне возможно это молодые аисты-подростки (около 2-3 лет), а как любые подростки они тусуются стаей, а не парами как взрослые”, - предположил один из пользователей TikTok.

“У них собрание, пятиминутка”, - выдвинул свою версию ещё один комментатор.

“Мошек косплеят”, - коротко отшутился ещё кто-то.