"Мой напарник, вместе работаем" - В TikTok показали, как аист свил гнездо на автокране в Столине

🎥 Видео

Опубликовано: 26.06.2024 09:54 , Обновлено: 26.06.2024

В TikTok опубликовали видео, на котором показали, как в Столине Брестской области аист свил гнездо на автокране. Правда, уже нерабочем.

На ролике видно, что автокран закреплен на кирпичной платформе, вверху - гнездо птицы, которая, к слову, сидела там во время съемки.

“Мой напарник, вместе я с ним работаю на этом экскаваторе”, - пошутил один комментатор, не заметив, что это автокран.

“Этот, видимо, стоит как музейный экземпляр. Вот добавилась новая экспозиция”, - написал второй.

“Зачем технике стоять без дела? Аисты подошли к решению проблемы очень креативно”, - отметила третья.

Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что живет напротив улицы, где обосновалась птица, и часто гуляет там, чтобы понаблюдать за гнездом. “Сгодился старый экспонат”, - написала она.