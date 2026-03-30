Могилевский магазин выставил на продажу пустые б/у 3-литровые банки. Почем?

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Опубликовано: 30.03.2026 10:01 , Обновлено: 30.03.2026

Белорусов сложно удивить чем-то в магазинах: мороженое со вкусом драника или специи по цене крыла самолёта. Но все же один из магазинов, кажется, готов покорить новые вершины.

В одном из могилевских торговых объектов в продаже появились трёхлитровые стеклянные банки. Обычное, скажете, дело. Но оказалось, что они бывшие в употреблении, и на них даже остались старые этикетки. Судя по фото, раньше в этой таре продавали яблочный сок и маринованные огурцы.

Факт продажи б/у банок объясняется легко. Они выставлены на прилавке в магазине государственного предприятия «БелЮрОбеспечение» (организация, занимающаяся реализацией конфискованного имущества) в Могилёве (ул. Кулибина, 23). А это значит, что в каком-то доме или квартире судебные исполнители не нашли ничего более ценного, чем эти банки.

Доход, впрочем, от них планируется небольшой. На ценнике видно, что стеклянная тара уже прошла этап уценки: если раньше банки пытались продать по 20 копеек за штуку, то теперь цену снизили сразу на 20 процентов: до 16 копеек.

Кстати, новые такие банки стоят от 3 рублей, так что сам факт, что их ещё никто не купил, может свидетельствовать только о том, что потенциальные покупатели не знали о выгодном предложении.

Если вы поспешите в магазин за столь выгодными и полезными в пору берёзового сока банками, возьмите денег чуть больше. Ведь рядом лежат часы Calvin Klein всего за 18 рублей и утюг за 5 рублей.