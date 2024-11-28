"Мне такая попалась" - "Онега" показала, зачем использует при производстве чипсов "электронную картошку"
Белорусский производитель чипсов "Онега" показал в TikTok "электронную картошку", которую используют при приготовлении продукта, и рассказал, зачем ее кидают в комбайн.
“Эта специальная штука запускается в комбайн при уборке урожая или на линии по сортировке и мойке настоящей картошки … Электронная картофелина определяет, не сильно ли картошка бьется о технику, не повреждается ли она от ударов, не остаются ли на ней “синяки”, - рассказала “Онега”.
“Электронная картошка”, продолжили на предприятии, способна показать “опасные места” на производственной линии. “Чтобы мы их устранили и настроили оборудование и для того, чтобы в производство наших чипсов пошел картофель самого высокого качества”, - пояснил производитель.
“Мне такая в пачке попалась, спасибо, я свое производство открыл”, - рассказал один комментатор.
“А эта картошка вкусная? Я бы ее скушал, я тоже по образованию электрик. Мне интересно, я получу суперспособность, скушав электронную картошку?” - спросил другой.
“Рекомендуем вам все же кушать настоящую”, - ответила “Онега”.