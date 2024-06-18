"Мне срочно нужен такой аппарат" - В TikTok показали, как собирают урожай черешни в Венгрии

🎥 Видео

Опубликовано: 18.06.2024 16:58 , Обновлено: 18.06.2024

Венгерская ферма Bori Családi Gazdaság, которая занимается выращиванием ягод и фруктов, показала в TikТok, как собирает урожай черешни. Менее чем за неделю видеоролик собрал свыше 13, 5 миллионов просмотров. Пользователи соцсети остались под впечатлением от технологии.

Пользователи соцсети разделились во мнениях на подобный способ сбора урожая. Некоторые комментаторы нашли такой метод эффективным и высказались в пользу того, чтобы использовать нечто подобное в своём саду. Другие же забеспокоились о состоянии дерева, которое подвергают такой тряске. Кто-то же и вовсе нашёл происходящее забавным и начал шутить.

“Обратите внимание! Половина ягод уходит на землю, между крутящимся валом и лентой. Что это за сбор ягод ? Жесть”, - возмутилась одна из девушек, посмотревших видео.

“Думаю вот так будут собирать один и второй год… Потом дерево потихоньку гибнет!”, - предположил кто-то.

“У червяков от такого землетрясения вся инфраструктура рухнула”, - пошутил один комментатор.

“Когда одолжил у друга денег на неделю. Друг на следующий день”, - провёл шутливую аналогию ещё один пользователь соцсети.

“Вживую увидела пословицу: “стрясли как с куста”, - написала ещё одна девушка.

“Мне срочно нужен такой аппарат. Не люблю собирать вишню и черешню”, - высказался ещё один пользователь соцсети