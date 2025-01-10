"Мне и яиц не надо" - Видео с 3 курицами покорило белорусов. Что за порода и сколько стоит?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.01.2025 13:33 , Обновлено: 10.01.2025

Для большинства белорусов деревенские курицы — ничем непримечательные домашние птицы. Однако если взглянуть на подворье одного из жителей Несвижского района, едва ли удастся оторвать взгляд. Поделившись видеороликом со своими тремя курицами на выпасе, птицевод собрал свыше 1,5 миллиона просмотров и более 600 комментариев. Многие белорусы восхитились красотой его куриц и засыпали вопросами. Telegraf.news узнал, как называется и сколько может стоить такая порода.

Курицы запечатлённые на видео помимо нарядных хохолков также выделяются необычным, словно обведённым чёрным маркером оперением. Это падуаны - старинная порода кур, которая была выведена в Италии ещё в XVII веке.

По словам Ивана Возника одна несушка-падуан приносит 120 яиц в год и является настоящим украшением двора.

“Эта птица для души, выставок и для украшения двора”, - написал владелец в комментариях отвечая на один из вопросов пользователей и заметил, что падуаны неприхотливы как и обычные куры. - “Главное не пускать в грязь, а будут страшно красивые.

https://www.tiktok.com/@ivanvoznyukbelarus/video/7457131548056374533?_r=1&_t=ZM-8swUkRX70w2

“Чарнявая, бялявая, а трэццяя рыжа-кучаравая”, - вспомнил слова популярной песни один из белорусов, рассмотрев расцветку героинь видеоролика.

“Это не курочки, это украшение двора! Мне и яиц не надо, только бы это чудо было во дворе”, - восхитилась одна из пользовательниц.

“Ими только любоваться… Как жар-птицы… Есть ни в коем случае”, - написала другая, на что автор заметил, что “для мяса есть другая птица”, и он их ни разу не ел.

“Вот этот, черно-белый, как раскраска антистресс”, - провёл аналогию один из комментаторов.

“Это не куры, а произведение искусства”, - высказался ещё кто-то.

Иван Вознюк занимается породистым птицеводством, и многие белорусы засыпали его вопросами о продаже таких куриц и их яиц. На это автор видео ответил, что куриц не продаёт, но яйца в перспективе, вероятно, сможет предложить покупателям.

К слову, падуаны на подворьях у белорусов достаточно редки, и предложения о продаже таких породистых кур быстро исчезают с досок объявлений. Петух-падуан, согласно одному из уже недоступных предложений в интернете в Беларуси, обошёлся бы по цене 25 рублей за особь.