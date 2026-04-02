Миссия «Артемида-2» стартовала. США вышли вперед в лунной гонке

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Опубликовано: 02.04.2026 08:11 , Обновлено: 02.04.2026

Ракета-носитель NASA SLS (Space Launch System, система космических запусков) стартовала со стартового комплекса 39B в Космическом центре агентства имени Кеннеди во Флориде в 18:35 по восточному времени (01:35 2 апреля по белорусскому времени) в среду, отправив четырех астронавтов на борту космического корабля «Орион» в испытательный полет вокруг Луны и обратно. Миссия станет первым за 50 лет возвращением землян к спутнику.

«Сегодняшний запуск знаменует собой определяющий момент для нашей нации и для всех, кто верит в исследования. «Артемида-2» развивает видение, заданное президентом Дональдом Дж. Трампом, возвращая человечество на Луну впервые за более чем 50 лет и открывая следующую главу лунных исследований после программы „Аполлон“», — сказал глава NASA Джаред Айзекман.









««Артемида-2» — это начало чего-то большего, чем любая отдельная миссия. Она знаменует наше возвращение на Луну, не просто чтобы побывать там, но чтобы в конечном итоге остаться на нашей Лунной базе, и закладывает основу для следующих гигантских скачков вперед», — заявил он.

Миссия с участием астронавтов NASA Рейда Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и астронавта Канадского космического агентства (CSA, Canadian Space Agency) Джереми Хансена должна завершиться через 10 дней. Главная задача — проверить работу систем жизнеобеспечения и заложить основу для долгосрочного присутствия на Луне перед будущими миссиями на Марс.

После выхода в космос «Орион» развернул свои панели солнечных батарей, что позволило кораблю получать энергию от Солнца, в то время как экипаж и инженеры на Земле немедленно приступили к переводу корабля из режима запуска в режим полетных операций, чтобы начать проверку ключевых систем.

««Артемида-2» — это испытательный полет, и испытание только началось. Команда, которая построила этот аппарат и подготовила его к полету, предоставила нашему экипажу машину, необходимую для того, чтобы доказать, на что она способна», — рассказал замглавы NASA Амит Кшатрия.

Примерно через 49 минут после начала испытательного полета верхняя ступень ракеты SLS включилась, чтобы вывести «Орион» на эллиптическую орбиту вокруг Земли. Второе запланированное включение ступени выведет «Орион», которому экипаж дал имя «Интегрити» (Целостность), на высокую околоземную орбиту, простирающуюся примерно на 46 000 миль за пределами Земли. После этого маневра «Орион» отделится от ступени и продолжит свободный полет самостоятельно.

Спустя еще несколько часов кольцо на верхней ступени ракеты, которая будет уже находиться на безопасном расстоянии от корабля, развернет четыре CubeSat — небольших спутника от Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины, Германского аэрокосмического центра, Корейского управления аэрокосмических исследований и Саудовского космического агентства.

Сам же космический корабль с астронавтами останется на высокой околоземной орбите примерно на один день, в течение которого экипаж проведет проверку ручного пилотирования «Ориона».

Если все системы будут исправны, руководители полета дадут команду европейскому служебному модулю «Ориона» на проведение маневра ухода к Луне в четверг, 2 апреля. Это примерно шестиминутное включение двигателя, которое направит корабль по траектории, позволяющей одновременно доставить экипаж к Луне, а также использовать лунную гравитацию для возвращения их на Землю.

Во время облета вокруг Луны в понедельник, 6 апреля, астронавты сделают фотографии и проведут наблюдения лунной поверхности, став первыми людьми, которые увидят некоторые области обратной стороны Луны. Хотя она во время облета будет освещена лишь частично, создавшиеся условия должны сформировать тени, подчеркивая рельеф и выявляя глубину, хребты, склоны и края кратеров, которые часто трудно различить при полном освещении.

«Наблюдения экипажа и другие научные исследования, связанные со здоровьем человека в ходе миссии, такие как AVATAR (анализ, валидация и тестирование автономных роботов), будут способствовать развитию науки во время будущих лунных миссий», — сообщили в NASA.

После успешного облета Луны астронавты вернутся на Землю и приводнятся в Тихом океане.

Лунная гонка. Кто еще на пути к спутнику Земли

Сразу несколько стран заявили о своих планах отправить на Луну людей и построить там постоянные базы.

США пока удерживают лидерство, отправив миссию вокруг спутника. Параллельно в NASA идет разработка окололунной станции Gateway.

Китай (Программа ILRS)

Китай не склонен к патетическим заявлениям и обещаниям, но зато планомерно реализует проект Международной научной лунной станции (ILRS, International Lunar Research Station). Эта страна успешно осуществила миссию по забору грунта с обратной стороны Луны в 2024 году («Чанъэ-6»). Там также готовят миссии «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» (2026–2028 гг.) для поиска льда на южном полюсе спутника.

Официально Пекин заявляет о цели высадить своих тайконавтов на Луну до 2030 года. Для этого активно испытываются сверхтяжелая ракета «Чанчжэн-10» и пилотируемый корабль «Мэнчжоу».

Индия (Программа Chandrayaan)

После успеха «Чандраяна-3» Индия смогла войти в пул так называемых лунных держав. Эта страна планирует миссию Chandrayaan-4, которая должна доставить лунный грунт на Землю (ориентировочно 2027–2028 гг.). Также в разработке совместная с Японией миссия LUPEX (Lunar Polar Exploration) по исследованию затененных областей полюса.

Долгосрочная цель Индии — создание собственной базы к 2047 году и высадка человека к 2040-му. Планы не близкие, тем не менее, они выглядят вполне реальными.

Россия (Программа «Луна»)

А вот Россия после неудачи «Луны-25» скорректировала программу освоения спутника Земли. Теперь основной упор сделан на орбитальный аппарат «Луна-26» (запуск запланирован на 2027 год) и посадочную станцию «Луна-27» (2028 год).

Россия также формально участвует в проекте китайской базы ILRS. В ее рамках ей разрешено встроить там свои научные модули. Также идут исследования для разработки совместной ядерной энергетической установки для будущей станции.

Япония

Япония недавно стала пятой страной, совершившей мягкую посадку на Луну (модуль SLIM, 2024). Сейчас страна активно участвует в американской программе Artemis (луноход Toyota). Также японская компания ispace продолжает попытки посадок на Луну своих аппаратов. В 2026–2027 годах планируются новые миссии с обновленным лендером ULTRA, который, как заявлено, в будущем будет способен доставлять на Луну грузы государственных и частных заказчиков.