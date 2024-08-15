"Минсктранс" удивляет" - В столице показали троллейбусную остановку под балконом. Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.08.2024 13:35 , Обновлено: 15.08.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали троллейбусную остановку в Минске под балконом дома на первом этаже. По крайней мере, именно там висела табличка с расписанием движения транспорта.

Остановка называется “Улица Кульман”, через нее ходят два троллейбуса: 12-й и 29-й. “Минсктранс” удивляет”, - подписал видео автор.

Почему там оказалась табличка с расписанием, неизвестно. Может, это временная мера, пока настоящую остановку ремонтируют или меняют. Возможно, это проделки хулиганов или же шильда прикрывает какой-либо изъян под балконом дома.

“Это для жуков и котов”, - пошутил комментатор ролика.

“Лучше так, чем одна старая лавочка без крыши над головой. А так хоть не промокнешь”, - продолжил юморить другой.

“Это явно ЖЭС дырочку в стене залатала”, - предположила третья.

Еще один пользователь TikTok написал, что это “для гномиков отдельный маршрут”.