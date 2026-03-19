Минчанка поблагодарила метро за досмотр сумки сына: «Неожиданно полезная вещь»

Опубликовано: 19.03.2026 11:08 , Обновлено: 19.03.2026

В Минском метрополитене сообщили, что получили благодарность за досмотр сумки сына на входе на платформу. По словам женщины, процедура оказалась «неожиданно полезной».

Письмо на электронную почту Минского метрополитена Татьяна М. прислала после того, как сумку её сына досмотрели на одной из станций метро.

Оказалось, что при проведении досмотровых мероприятий инспектором службы безопасности в рюкзаке молодого человека были обнаружены ключи от квартиры, которые считались утерянными. Просто они завалились за подкладку.

«Так что неожиданно досмотр оказался полезной вещью. Хочу добавить из своего опыта, что работники службы безопасности метрополитена всегда ведут себя корректно и не задерживают пассажира по времени», — написала в письме Татьяна.

Напомним, что первый экспериментальный участок личного досмотра появился на станции «Октябрьская» в марте 2012 года. Уже на протяжении 2013–2014 годов зоны досмотра начали массово появляться на других станциях.

К январю 2015 года было официально открыто 24 зоны досмотра на основных станциях. А в 2018 году УВД (Управление внутренних дел) по охране метрополитена было упразднено, и функции досмотра полностью перешли к собственной Службе безопасности метрополитена.

Сейчас досмотр в Минской подземке носит выборочный характер. Сотрудники используют методы профайлинга — оценивают поведение человека, его нервозность, а также размер багажа (рюкзаки, сумки, чемоданы).

Кстати, мало кто знает, что пассажиры имеют право отказаться от досмотра, но в таком случае сотрудник охраны обязан не допустить человека на станцию. И ему придется воспользоваться наземным транспортом.