Минчан призвали срочно забрать минимум 30 собак из городского приюта. Иначе усыпят?

Опубликовано: 25.02.2026 19:30 , Обновлено: 25.02.2026

Волонтеры, помогающие на добровольных началах городскому предприятию «Фауна города» в Минске, бьют тревогу: в ближайшие дни под угрозой усыпления могут оказаться десятки собак из-за острейшей нехватки мест в городском приюте.

Там заявили, что по состоянию на 24 февраля в пункте передержки на улице Гурского, 42, оставался свободным только один вольер. В связи с отсутствием мест и постоянным поступлением новых животных, на предприятии могут применить эвтаназию.

«Хотелось бы, чтобы этот пост никогда не был написан, но реальность такова, — сообщили волонтеры вечером во вторник. — Если завтра свободные вольеры не появятся благодаря неравнодушным, то появятся иначе путем эвтаназии невостребованных животных».

По словам добровольцев, которые ведут группу помощи животным, но не являются сотрудниками предприятия, накануне уже были усыплены четыре собаки. Сейчас, чтобы избежать новых смертей, необходимо срочно пристроить минимум 30 животных.

«Сейчас лучшая помощь — забрать собаку. Эти жизни, в прямом смысле, в руках каждого из нас. Забирая одну собаку, вы спасаете две жизни: ту, что забираете, и ту, которую поставят на освободившееся место», — добавили волонтеры.

Они предупреждают, что отлов бездомных животных в городе не прекращается, и поток новых постояльцев будет только усугублять ситуацию с переполнением.

В самом предприятии «Фауна города» еще в конце января сообщали, что вольеры переполнены, и публиковали данные о 117 собаках, содержащихся в приюте.

«Это не просто цифры. Это 117 судеб, которые каждый день смотрят на дверь в надежде, что сегодня их заберут», — говорилось в сообщении госпредприятия.

Волонтеры призывают минчан приезжать знакомиться с собаками лично по адресу ул. Гурского, 42, ежедневно с 14:00 до 18:30. Все фотографии животных, включая тех, кто уже подвергся эвтаназии, публикуются также в социальных сетях.

Согласно информации «Фауны города», эвтаназия применяется только в отношении невостребованных животных, которые представляют угрозу для людей или других животных, а также тяжелобольных особей. Решение принимает специальная комиссия предприятия.