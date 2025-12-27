МИД Франции подшутил над российским «Газпромом»

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2025 20:13 , Обновлено: 27.12.2025

Министерство иностранных дел Франции опубликовало в соцсети X сообщение, в котором подшутило над прогнозами российского «Газпрома», который традиционно предсказывал Европе сильные морозы и нехватку газа.

В сообщении также есть видео, в котором заявления Москвы сопоставляются с текущим положением дел в России.

Кроме того, что в Европе хватает запасов газа, французские дипломаты обратили внимание на экономическое положение самой России. Они напомнили, что инфляция в России достигла 9%.

«В сентябре российский «Газпром» предупредил европейцев о «серьезном» дефиците газа. Зима наступила, но обещанного дефицита не произошло. Вместо прогнозов на будущее, вот несколько фактов», — говорится в подписи к видео.

МИД Франции настаивает, что именно РФ, а не Европа, сталкивается с серьезными экономическими проблемами. А чтобы подчеркнуть всю серьезность кризиса, французские дипломаты вставили в видео кадры падающего первого российского гуманоидного робота.

Экономика России в конце 2025 года, по мнению российских экономистов, показала признаки замедления и стагнации. Экономисты обеспокоены жесткой кредитной политикой, инфляцией (в том числе из-за грядущего повышения НДС), бюджетным дефицитом и технологическим отставанием.

Напомним, что российская компания «Газпром» осенью опубликовала заявление, в котором предупредила о «проблемах с подготовкой Европы к зиме», которые могут усугубиться.

Российский газовый монополист считает, что «в случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей» в Европе.