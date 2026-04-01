МИД Беларуси пошутил на 1 апреля

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Опубликовано: 01.04.2026 10:13 , Обновлено: 01.04.2026

В официальном Telegram-канале министерства иностранных дел Беларуси появилось запутанное сообщение о «тенденциозных интерпретациях», касающихся ведомства.

«Как Вам известно, в последнее время в информационном пространстве аккумулируется значительный объем… Сегодня утром по закрытым дипломатическим каналам в МИД (Министерство иностранных дел) Беларуси поступило сообщение, вызвавшее недоумение у дежурной службы. В связи с нестандартным форматом сообщения документ был направлен на экспертизу в профильный департамент. После тщательного анализа мы готовы поделиться содержанием», — сообщили в МИД Беларуси.

На опубликованном видео пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков начинает читать заявление, затем его перебивают и приносят папку. Он на нее недоуменно смотрит, а потом показывает зрителям содержимое. Оказалось, что на листке написано «1 апреля».