Межзвёздный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на минимальное расстояние. Что теперь увидели учёные?

Опубликовано: 14.12.2025 18:46 , Обновлено: 14.12.2025

Профессор Гарварда Ави Лёб заявил, что одна особенность 3I/ATLAS бросает вызов стандартным астрономическим моделям, а объект ведёт себя не так, как те кометы, к которым мы привыкли.

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, приближающийся к Земле, продолжает демонстрировать загадочный устойчивый противохвост, направленный в сторону Солнца, что противоречит опыту астрономов, наблюдавших за другими кометами.

Сам объект, третий в истории подтверждённый межзвёздный «гость» в Солнечной системе, достигнет минимального расстояния от Земли — примерно 270 миллионов километров — 19 декабря.

В то время как у комет солнечного происхождения короткий противохвост иногда возникает как эффект смены перспективы, когда Земля пересекает плоскость их орбиты, для 3I/ATLAS это объяснение не работает.

«Противохвост 3I/ATLAS — это не эффект перспективы. Это реальная физическая струя, свечение, тянущееся от объекта к Солнцу, — заявил Рейтер профессор астрономии Гарвардского университета Ави Лёб. — Его природа — загадка, потому что газ и частицы пыли должны отталкиваться от Солнца давлением солнечного излучения, формируя обычный хвост».

Лёб отметил, что противохвост был чётко виден на первых же изображениях, полученных космическим телескопом «Хаббл» в июле 2025 года, и сохраняется до сих пор, что делает его устойчивой и необъяснимой особенностью объекта.

Для объяснения феномена Лёб предложил несколько гипотез. Одна из них предполагает, что противохвост состоит из мельчайших ледяных частиц, которые испаряются с освещённой Солнцем стороны объекта и рассеивают свет, но исчезают слишком быстро, чтобы быть отброшенными назад и сформировать обычный кометный хвост. Другая теория рассматривает возможность того, что это рой более мелких объектов, отстающих от 3I/ATLAS из-за его негравитационного ускорения.

«Анализируя аномалии, мы можем узнать что-то новое. Игнорируя их, мы остаёмся в неведении», — заявил Лёб, подчеркнув научную важность изучения необъяснимых явлений.

Примечательно, что на пресс-конференции NASA, посвящённой 3I/ATLAS 19 ноября, загадочный противохвост не упоминался.

Объект 3I/ATLAS, открытый в 2025 году, привлёк внимание учёных целым рядом необычных характеристик, включая необъяснимые изменения яркости и сложную структуру выбросов. Его сближение с Землёй даёт астрономам возможность лучше изучить объект из-за пределов нашей Солнечной системы.

Кроме того, 3I/ATLAS удивила астрономов ещё и изменением своего вида. Недавние снимки, полученные с помощью обсерватории Gemini North, показали, что космический путешественник поменял цвет.

Более ранние снимки 3I/ATLAS, сделанные двойным телескопом Gemini South в Чили (до приближения кометы к Солнцу), указывали на отчётливый красноватый оттенок. Это типично для старых, холодных небесных тел, покрытых пылью. Однако новые данные показывают нечто совершенно иное: слабое, но отчётливое зеленоватое свечение.

Это чистая химия в действии. Зелёный цвет — прямой результат близости кометы к Солнцу. По мере нагревания 3I/ATLAS газы начинают испаряться из её ядра, образуя кому (оболочку вокруг ядра). Зелёный цвет — это характерный признак двухатомного углерода (C2). Эта высокореактивная молекула, состоящая из двух атомов углерода, излучает этот цвет при возбуждении солнечным светом.