«Место завораживает!» - В TikTok рассказали, где в Беларуси найти «кусочек Исландии»

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2024 12:52 , Обновлено: 21.11.2024

Белорус поделился в TikTok видео с любопытной локацией, которую назвал "кусочком Исландии". Многие белорусы, как оказалось, не знали о существовании подобного места.

Место с бьющими из под земли кристально чистыми “маленькими гейзерами” называется Кипяток, и находится оно в деревне Ясенец в Барановичском районе.

Однако, вопреки названию, вода в роднике совсем не горячая и круглый год держится в пределах 6-9 градусов Цельсия.

Подобные источники на территории Брестчины - редкость. и Кипяток объявлен гидрологическим памятником природы с 2010 года.

Вода в роднике пригодна для употребления. Показатели Ph жесткости нитратов в норме. загрязнения отсутствуют.

Тем не менее вода имеет превышения по железу и меди. Это можно увидеть и по рыжему окрасу берегов и камней. Поэтому употреблять её на постоянной основе не следует.

Многие пользователи поинтересовались, можно ли в источнике купаться, и автор видео ответил, что да, но из-за его глубины удастся только полежать, как в ванной.

Также некоторым показалось, что автор видео неправильно поставил ударение в названии источника. Но оказалось, что местные жители называют Кипяток именно с ударением на “я”.

“У нас там дача. Муж родом из этой деревни. Место действительно необыкновенное, а действительно - кипЯток”, - написала одна пользовательница под видео.

“На местном диалекте это КипЯток. Был там. Место действительно завораживает”, - высказался ещё один комментатор.