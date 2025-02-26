"Меня б туда" - Полоцкий молокозавод показал производство "тех самых" глазированных сырков

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2025 18:56 , Обновлено: 26.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали производство "тех самых" глазированных сырков на Полоцком молочном комбинате. Речь о продукции "Мишу" с пандой на обертке. Комментаторы стали делиться мнениями о продукции.

На видео показали, как загрузили творожную массу в специальный аппарат, как сырки без шоколадной глазури поехали на производственной ленте, а затем их полили шоколадом. И, конечно, упаковали в обертку. Так как это были сырки с ванилином, то их ждала голубая обертка.

“Процесс производства тех самых глазированных сырков “Мишу”, - написали в TikTok-аккаунте телеканала “Звезда”, где и опубликовали ролик.

“Самые вкусные сырки!” - поделилась одна комментаторша.

С ней не согласились: “Лет так 15 назад они были невероятные, потом начали дешевить, шоколад не тот, начинка, скорее всего, тоже”.

“В Питере по привозу их сразу разбирают петербуржцы, и они на самом деле самые вкусные”, - считает пользовательница TikTok.

“А почему бы не сделать большие сырки по 500 грамм?” - предложил еще один юзер.

Кто-то же высказал желание отправиться на производство: “Меня б туда”.