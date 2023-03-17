Мексиканец рассказал, зачем каждую ночь спит в кровати с живым крокодилом

Опубликовано: 17.03.2023 07:30 , Обновлено: 14.11.2024

29-летний Джонатан Арайса из Мексики спит в кровати с настоящим крокодилом, а точнее, крокодилицей. Ее зовут Гамора и, по словам хозяина, животное ведет себя как собака.

Крокодилы обычно имеют устрашающую репутацию, и многие из них в дикой природе известны своим агрессивным характером и склонностью с удовольствием поедать все, что попадается им на пути, включая людей.

Но, по словам Джонатана, его крокодилица «свободно бродит по дому по своему усмотрению».

«Она проводит [время] лежа на креслах, в моей кровати, она умеет подниматься по лестнице и невероятным образом входит и выходит из своего пруда по своему желанию», — рассказал мужчина.

А спит с ним, потому что «очень любит обниматься».

И добавил: «Существует очень мало случаев, когда крокодилы могут так хорошо приспособиться к неволе, как она. Тот факт, что для своего вида она настолько послушная особь, что позволяет носить ее на руках, находиться рядом с ней и не злиться и не нервничать, просто удивителен».

Джонатан сказал, что назвал свою крокодилицу Гаморой в честь героини “Стражей Галактики”, потому что когда он ее купил, она была “маленьким, зеленым и агрессивным животным”.

“Вид, к которому она принадлежит, хорошо известен своей агрессивностью, которую она проявляет в дикой природе, а она, наоборот, своим характером даже позволила себе участвовать в видео и фотосессиях в качестве модели”, — продолжил он.

У Гаморы также есть две чихуахуа для компании, а также несколько крокодиловых черепах.

К слову, хищница питается «кроликом, крысами, говядиной, курицей и некоторыми ракообразными”, которых приходится покупать в инкубаторах.

Джонатан также должен контролировать температуру в своем доме, чтобы рептилия находилась в правильной среде.