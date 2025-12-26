Медведь напал на дрессировщика. Но все закончилось хорошо даже для медведя

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Опубликовано: 26.12.2025 17:19 , Обновлено: 26.12.2025

Дрессировщик в сафари-парке на востоке Китая подвергся нападению черного медведя во время представления. Все произошло на глазах у зрителей, в том числе детей. Коллеги дрессировщика сделали все, что могли, чтобы спасти мужчину. И главное - у них все получилось.

На кадрах, попавшие в социальные сети, видно, как во время выступления Hangzhou Safari Park в провинции Чжэцзян два медведя передвигаются по сцене. Внезапно один из них разворачивается и бросается на дрессировщика, стоящего у края площадки, сбив его на землю. Коллеги мужчины бросились спасать его с помощью пластиковых стульев и реквизита, чтобы оттеснить медведя.

Администрация парка позднее подтвердила инцидент, заявив, что ни дрессировщик, ни медведь не пострадали. Причиной нападения, по версии парка, стала еда, которую держал в руках сотрудник.

«В 15:50 6 декабря 2025 года во время нашей демонстрации поведения животных произошел инцидент, в ходе которого черный медведь попытался выхватить корм у дрессировщика», — говорится в заявлении пресс-службы парка.

«Хотя ни дрессировщик, ни животное не пострадали, наши действия на месте были недостаточными, что вызвало неприятные впечатления у посетителей. Мы приносим искренние извинения за это», — добавили в парке.

В заявлении также было сказано, что шоу с участием черных медведей было приостановлено, а за животными, участвовавшими в инциденте, будут проведено наблюдение. Парк пообещал пересмотреть процедуры безопасности.

[inf]Азиатские черные медведи, широко распространенные в Китае, известны своей силой и ловкостью, что может приводить к непредвиденным реакциям при виде еды. В дикой природе такие медведи обычно ведут одиночный образ жизни.[/inf]