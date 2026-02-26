Медики извлекли из желудка жительницы Витебска вилку: «Два неловких движения»

Опубликовано: 26.02.2026 16:37 , Обновлено: 26.02.2026

В Витебской областной клинической больнице поделились случаем, который мог бы произойти, наверное, только в кино. Но нет. Медикам пришлось проводить экстренную операцию женщине, которая пыталась стимулировать рвоту с помощью вилки и в итоге «проглотила» инородный предмет.

Как сообщили в витебском учреждении здравоохранения, женщина пыталась с помощью вилки бороться с ощущением тяжести в желудке. Для этого она решила вызвать рвоту, использовав для раздражения черенок от вилки.

«Два неловких движения — и вилка застряла в пищеводе», — лаконично описали ситуацию медики.

Однако операция была не такой простой. Женщину пришлось экстренно госпитализировать и после обследования немедленно отправить в операционную. Извлечение вилки из желудка потребовало работы целой бригады специалистов.

Процедура прошла под руководством хирурга Максима Кунцевича, врача-эндоскописта Александра Кухарева и анестезиолога-реаниматолога Николая Виталева.

Медики применили комбинированную методику: во время фиброгастродуоденоскопии (ФГДС — эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) под наркозом вилку частично низвели в желудок, после чего выполнили лапаротомию (хирургическое рассечение брюшной стенки) и гастростомию (вскрытие полости желудка) для извлечения предмета.

В клинике подчеркнули, что женщине повезло, так как вилка не воткнулась в пищевод. “Это потребовало бы крайне травматичной торакотомии (хирургической операции вскрытия грудной полости)”, — пояснили специалисты.

В настоящее время пациентка находится в сознании и готовится к переводу из реанимации в профильное отделение.

А врачи попросили белорусов не заниматься самолечением, тем более с помощью острых и опасных предметов.