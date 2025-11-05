МЧС выступило со спорным призывом, белорусы ответили — «Пожалуйста, не распространяйте»

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Опубликовано: 05.11.2025 16:51 , Обновлено: 05.11.2025

МЧС Беларуси в своем официальном канале в TikTok опубликовало ролик, в котором призвало белорусов не звонить каждый раз, когда видят кота на дереве. В качестве аргумента пресс-служба ведомства выдвинула очень спорный тезис.

«Если кошка кричит на дереве, не стоит сразу вызывать МЧС. Часто кошки забираются на дерево с целью охоты, расстраиваются и кричат, если не поймали добычу», — утверждают в МЧС.

В ведомстве также заявили, что кошки от природы — отличные скалолазы. «Кроме того, они могут безболезненно упасть с высоты семиэтажного здания. Вы когда-нибудь видели кошачий скелет на дереве?» — обратились с таким вопросом к подписчикам в МЧС.

Однако спорные утверждения спасателей вызвали вопросы у подписчиков.

«Пожалуйста, не распространяйте информацию про 7-этажный дом и “безболезненно”. Это большая высота, и многие животные травмируются, а некоторые умирают в муках», — написала одна из зрительниц.

Ещё один подписчик рассказал целую историю: «Как-то в нашей местности кот залез на дерево, а прохожие вызвали пожарных. Они сказали, что не полезут, так как рядом ЛЭП. В итоге полез сосед и сам застрял. И тогда уже пришлось снимать двух страдальцев».

Другая пользовательница TikTok, наоборот, похвалила спасателей: «Мою кошку ребята из МЧС снимали около 1,5 часа, совершенно бесплатно, даже от кофе отказались. Огромное спасибо!».

А что на самом деле? Могут ли коты прыгать с большой высоты без травм?

Утверждение МЧС основано на реальном феномене, известном как «синдром падающих кошек» или «высотный синдром кошек». Исследования, в том числе проведенные ветеринарными клиниками, действительно показывают, что кошки имеют более высокий шанс выжить при падении с высоты 7-9 этажей по сравнению с падением, например, с 3-5 этажей.

Кошки обладают врожденным «рефлексом выпрямления». В полете они быстро переворачиваются, принимая позу, которая увеличивает сопротивление воздуха, выполняя роль парашюта.

Кроме того, растянувшись, кошка замедляет скорость падения. При падении с большой высоты у кошки есть время сгруппироваться и расслабить мышцы. При падении с малой — нет, что часто приводит к более тяжелым травмам.

При приземлении кошка распределяет удар по всему телу: сначала на лапы, затем на грудную клетку и живот.

[infb]Важный нюанс: «Больший шанс выжить» не равен «падению без травм и боли». Кошки, упавшие с большой высоты, очень часто получают серьезные переломы челюсти и конечностей, повреждения внутренних органов и испытывают шок.

Утверждение о «безболезненности» является сильным преувеличением и вводит в заблуждение. Каждое падение — это огромный риск для жизни и здоровья питомца.[/infb]