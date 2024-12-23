«МЧС, у вас пополнение?» — В Барановичах на улице заметили имперского штурмовика и пришельца
В интернете набирает популярность видео из Барановичей, на котором были запечатлены два загадочных персонажа. Один из них напоминает имперского штурмовика из вселенной «Звёздных войн». Ролик, опубликованный в TikTok, уже собрал более 640 тысяч просмотров.
На видео, обсуждаемом пользователями, можно увидеть, как штурмовик отдаёт честь проезжающим мимо автомобилям, а инопланетянин, словно бы держа на руках мужчину, машет рукой прохожим. Пока остаётся загадкой, кто скрывается за этими образами и какова цель их появления в Барановичах.
В комментариях пользователи TikTok активно делятся впечатлениями. “Барановичи в своём репертуаре”, — написали одни.
“МЧС, у вас в рядах пополнение?” — пошутили другие.
Впрочем, не все оценили юмор. “А ничего, что они водителей от дороги отвлекают?” — задалась вопросом одна из пользовательниц.