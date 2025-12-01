"Масляный баран", сало и котлеты - В Беларуси выпустили неожиданную карту "Кулинарного наследия"

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Опубликовано: 01.12.2025 16:12 , Обновлено: 01.12.2025

Республиканское унитарное предприятие "Белкартография" выпустило новую карту под названием "Кулинарное наследие Беларуси". Неожиданным ходом издателя стало то, что названия и описания традиционных блюд белорусской кухни по какой-то причине решили давать на русском языке.

В Telegram-канале Госкомимущества, которое решило прорекламировать новинку “Белкартографии”, отмечается, что данная карта популяризирует национальные кулинарные традиции и даёт ознакомительную информацию о местных рецептах и кулинарных особенностях белорусских регионов. По мнению авторов канала, такая карта может быть интересна как самим белорусам, так и туристам (очевидно, только тем, кто знает русский язык).

Планируется ли издание аналогичной карты на белорусском и английском (ведь именно этот язык на сегодняшний день считается “универсальным” языком в туристической сфере), не уточняется.

В интернет-магазине “Белкартографии” на данный момент представлена только русскоязычная версия карты. Цена - 14,82 рубля.

На самой карте, которую также можно купить в фирменном магазине в Минске и в книжной торговой сети по всей Беларуси, можно найти информацию о любопытных рецептах белорусской кухни, таких как картофельные клецки с “душами”, печисто или пасхального “масляного барана”, но есть и упоминания о весьма “будничных” блюдах, таких как котлеты, и просто продуктах питания, которые, действительно, можно часто увидеть на столе белорусов - солёное сало или берёзовик.





