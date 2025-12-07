Опубликовано: 07.12.2025 09:27 , Обновлено: 07.12.2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в соцсети X сообщение миллиардеру Илонц Маску, которое дословно переводится: "Иди на Марс".

Ранее владелец SpaceX и соцсети X ( бывший Twitter) публично возмутился те, что Еврокомиссия оштрафовала соцсеть на €120 млн за нарушение закона о цифровых услугах. Илон Маск призывает распустить ЕС после штрафа для X. В дело вступили Медведев и Сикорский

Также американский миллиардер в субботу призвал к ликвидации Европейского союза.

«Европейский союз должен быть расформирован, а суверенитет отдельных стран восстановлен, чтобы их правительства могли лучше представлять интересы своих граждан», — написал Маск на своей платформе X.

Это сообщение лайкнул бывши презиент России, а ныне зампред Совбеза оф Дмитрий Медведев, который в комментарии написал лишь одно слово: «точно».

На это заявление резко отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Как будто у кого-то еще остались сомнения, кому выгодны все эти антиевропейские разговоры о суверенитете. Тем, кто хочет нажиться на разжигании ненависти, и тем, кто хочет покорить Европу», — написал Сикорский на X, явно намекая как на Маска, так и на Медведева.

Впрочем, слова Маска в адрес Брюсселя поддержали и некоторые высокопоставленные американские политики. Вице-президент США Дж.Д. Вэнс заявил, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не штрафовать платформы за “отсутствие цензуры”.

А госсекретарь США Марко Рубио назвал действия Еврокомиссии атакой на американские технологические компании. «Дни цензуры американцев в интернете сошли на нет», — заявил Рубио.

Цензура ни при чем?

На самом деле, штраф для X, первое подобное решение в рамках нового цифрового законодательства ЕС (Digital Services Act, DSA). В ЕС возникли вопросы по присуждению аккаунтам в соцсети синей галочки (до Маска ее ставили только проверенным аккаунтам, а после покупки соцсети миллиардером - просто за деньги).

«X присваивал синие галочки проверки также аккаунтам, которые обманывали пользователей или были фальшивыми. В Европейском союзе пользователи должны быть защищены от мошенничества», — заявил, комментируя решение, заместитель министра цифровизации Польши Дариуш Стандерски.

Расследование в отношении X началось два года назад, в декабре 2023 года и только сейчас Еврокомиссия приняла решение.