МАРТ предупредил белорусского блогера за сравнение кафе и ресторана. Причем тут драники?

Опубликовано: 05.03.2026 19:22 , Обновлено: 05.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило совместно с другими неназванными госорганами блогеров, и одному из них — Артему Рындевичу вынесло предписание.

Ещё шестерых исключили из реестра рекламораспространителей, правда, не уточнили за что.

Артем Рындевич — популярный белорусский тревел-блогер (travel-блогер), создатель проекта «ЕДЗЕМ» о путешествиях. Известен своими роликами о поездках по Беларуси и России. Блогер переехал в Санкт-Петербург, создаёт видео для ютуб-канала (YouTube-канала) и ведет Instagram. В мае 2025 года Артем писал в своем Instagram, что проводит отпуск дома, подчеркнув, что живёт “в лучшем в мире городе… Санкт-Петербурге”.

Что касается вышеуказанного блогера Рындевича, то его обвинили в распространении “ненадлежащей рекламы” да ещё при отсутствии в реестре (с некоторых пор в Беларуси запрещено размещать рекламу без регистрации в реестре МАРТ).

В министерстве блогера обвинили в том, что он “рекламировал” в своем аккаунте в социальной сети Facebook объект — кафе «Рэбрык i дранiк» и, соответственно, блюдо, которое там готовят: драники и ребрышки. По мнению чиновников, Артем Рындевич, когда сравнивал «Рэбрык i дранiк» с рестораном «Васильки», позволил себе “негативные высказывания в отношении ресторана”.

“Такая реклама является недобросовестной и запрещается, — сделали вывод в МАРТ. - Нарушены требования части третьей пункта 6 и части первой пункта 14 статьи 10, абзаца четвертого пункта 2 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе»”.

В ведомстве не пояснили, как установили, что обзор был именно рекламным, то есть за него была оплата. И значит ли предупреждение блогеру, что и остальным нельзя сравнивать разные заведения общепита в рамках своих обзоров?

МАРТ направил блогеру предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе.

Также в ведомстве предупредили, что согласно КоАП РБ (Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь), за нарушение законодательства о рекламе предусмотрены штрафы: