Маркетплейс пообещал белорусу тележку для мусора за лайки и комменты. Осталось набрать чуть-чуть

Опубликовано: 20.12.2025 11:16 , Обновлено: 20.12.2025

Известный маркетплейс Emall пообещал экологическому активисту из Беларуси подарить на Новый год тележку для мусора, если его пост в соцсети Threads соберёт определённое количество лайков и комментариев. До исполнения новогоднего желания осталось поднажать совсем чуть-чуть.

Возможно, кому-то такой выбор новогоднего подарка покажется странным, но фотографу Павлу Семёнову из Бреста, который в свободное от работы время на добровольных началах занимается экоактивизмом, он, действительно, очень нужен.

Есть у человека такое хобби - вывозить из близлежащих лесов бытовой мусор, который некоторые бездумно бросают где попало. Обычно мужчина ездит на своём велосипеде или “конфисковывает” на время квадроцикл у своих детей. Но даже эта техника не позволяет ему вывезти из леса больше трёх-четырёх мешков за раз.

“А хочется больше, что бы леса стали чище. Сейчас как раз самое время, пока зелени нет и мусор видно”, - поделился своей скромной потребностью молодой человек, опубликовав пост в Threads, сопроводив скриншотом приглянувшейся ему тележки из ассортимента популярного маркетплейса.

Стоит такая тележка чуть меньше 450 рублей. Отжалеть такую сумму самому на хобби, пусть и общественно полезное, но не имеющее ни малейшей коммерческой составляющей для самого активиста, рядовому белорусу не так уж и просто. Поэтому мужчина озвучил его, как своё новогоднее желание Деду Морозу (в лице маркетплейса Emall). И, кажется, Вселенная его услышала.

Представители маркетплейса, который также официально представлен в этой соцсети, отозвались к комментариях. Инициатива молодого человека пришлась им по душе и они приняли его вызов. Подарить тележку ему пообещали за 10 тысяч лайков и тысячу комментариев. На момент написания статьи до заветных цифр под постом осталось не так уже и много - лайков уже больше 8,6 тысяч, а вот с комментариями дело обстоит скромнее - их набралось чуть больше трёх сотен, так что интернет-пользователям нужно поднажать, чтобы поддержать такую полезную экологическую инициативу.