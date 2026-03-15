"Малину" за самый худший фильм, главного актера, режиссера и сценарий получил один фильм

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Опубликовано: 15.03.2026 09:52 , Обновлено: 15.03.2026

За день до церемонии вручения «Оскара» все ироничное внимание Голливуда было приковано к премии «Золотая малина» — насмешливым наградам, присуждаемым самым большим кинопровалам года. В этом году жюри, состоящее из более чем 1200 членов со всего мира, не сомневалось: фильм-ремейк «Война миров», экранизация классического романа Герберта Уэллса, оказалась постановкой, которая «испортила» все впечатление от литературного оригинала.

Новая (очень ужасная) версия «Войны миров» вышла на стриминговых платформах в августе прошлого года и — о боже! — несколько дней пользовалась огромной популярностью. Однако, хотя количество просмотров было высоким, большинство зрителей, вероятно, не досмотрели до конца. Когда пользователи платформы поняли, с чем имеют дело, рейтинги «Войны миров» резко упали, пишет wp.pl.

«Идея малобюджетного научно-фантастического фильма была неплохой, но его исполнение ужасно», «Это худший фильм из когда-либо созданных», «Создатели фильма испортили почти всё. От слабого актёрского состава и хаотичного сюжета до плохо проработанных инопланетных сюжетных линий и откровенной рекламы. Это просто ужасно», — пишут в рецензиях на Rotten Tomatoes (агрегатор кинокритики).

Новая кинолента «Война миров» не получила ни одной положительной рецензии! Что очень редко. Фильм оценили столь же низко на IMDb (2,5/10).

В общей сложности «Война миров» была «удостоена» пяти антинаград:

за худший фильм,

худшего актера (Айс Кьюб),

худший ремейк, сиквел или плагиат,

худшего режиссера (Рич Ли)

и худший сценарий.

Не только “война”, но и гномы

Фонд премии «Золотая малина» также «выразил признательность» фильму «Белоснежка», который получил премию «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана и худший экранный дуэт. В обоих случаях антипремия досталась… «всем семи гномам».

Кроме того, премию «Золотая малина» получили: Ребел Уилсон («Свадьба в огне») в категории «худшая актриса» и Скарлетт Роуз Сталлоне («Стрелки») в категории «худшая актриса второго плана».