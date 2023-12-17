Мальчик вернулся домой спустя 6 лет после пропажи. Где был все это время?

Опубликовано: 17.12.2023 11:28 , Обновлено: 17.12.2023

Британский мальчик, который был найден во Франции после того, как пропал без вести шести лет назад, благополучно вернулся в Великобританию, сообщила местная полиция.

История началась с путешествия 11-летнего Алекса Бэтти с его матерью и дедушкой в отпуск в Испанию. Однако он так и не вернулся из этой страны со своими взрослыми.

Сейчас ему 17 лет. Внезапно его нашли недалеко от города Тулуза во французском департаменте Верхняя Гаронна в среду утром. “Мне доставляет огромное удовольствие сообщить, что Алекс благополучно вернулся в Великобританию спустя шесть лет”, - заявил журналистам в субботу помощник главного констебля полиции Большого Манчестера Мэтт Бойл, сообщило национальное информационное агентство Великобритании Press Association (PA).

Подросток был подобран на этой неделе на обочине дороги французским автомобилистом Фабьеном Акцидини, который утверждает, что последние два года мальчик жил в “духовной общине”

Акцидини, студент-хиропрактик, развозил лекарства по аптекам всю ночь, когда увидел Алекса Бэтти. Первоначально назвавшись вымышленным именем, Бэтти в течение трех часов разговаривал с Акцидини на английском и французском языках.

“Он сказал мне, что был похищен своей матерью пять лет назад в Марокко. После этого он был в Испании. И что последние два года он жил во Франции в духовной общине”, - рассказал Акцидини корреспонденту CNN BFMTV. Акцидини уточнил, что мальчик описал свою мать как “немного сумасшедшую”…

Местная жительница из Квиллана - города, где был найден Алекс, - рассказал, что этот район стал домом для сообщества “международных кочевников”, которые избегали “нормальной жизни”.

“Многие люди здесь думают, что они правонарушители, под кайфом от наркотиков, но наркотики можно найти повсюду. Они просто хотят альтернативной жизни”, - сказала она изданию.

Подросток встретился с членом семьи и сотрудниками полиции Великобритании в аэропорту Тулузы, прежде чем сесть на свой сильно запоздалый рейс домой. Ожидается, что Алекс Бэтти воссоединится со своей бабушкой Сьюзан Каруаной, которая живет в Олдхэме, Большой Манчестер, и является законным опекуном мальчика, сообщило PA.

“Я не могу выразить свое облегчение и счастье от того, что Алекс найден в целости и сохранности”, - заявила она, добавив, что ее семья просит не распространять подробности воссоединения.

Предполагается, что дедушка Алекса умер около полугода назад, и что мать мальчика, которая не имеет законной родительской опеки, в настоящее время может находиться в Финляндии, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на заместителя прокурора Тулузы Антуана Леруа.