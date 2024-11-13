"Майнкрафт в реальной жизни" - В TikTok показали китайские дома-деревья "под снос". Комментаторы возмутились

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Опубликовано: 13.11.2024 14:41 , Обновлено: 13.11.2024

Чудеса китайской архитектуры могут поразить воображение даже самых скептично настроенных пользователей соцсетей. Так в TikTok вновь завирусились дома-деревья с острова Хайнань. Многие комментаторы признались, что никогда ранее подобного не видели, и выказали сожаление из-за того, что застройку планируют снести.

На необычные дома-небоскребы в виде деревьев на юге Китая приезжают посмотреть туристы с разных уголков мира. Строения эффектно смотрятся как снаружи, так и внутри, а сам комплекс зданий окружает красивый пейзаж. Ночью дома приковывают к себе взгляд необычайно красивой подсветкой.

Некоторым может показаться, что это жилой район, но на самом деле дома пустуют. Комплекс зданий — это не что иное, как отель. Он включает 9 домов с более чем 6 тысячами номеров класса «5 звезд» и «7 звезд».

Известно, что для его возведения заказчик потратил более миллиарда долларов, а к созданию проекта привлек лучших архитекторов. Однако это не помогло спасти один из крупнейших отельных комплексов мира от угрозы сноса. Как рассказывают китайские экскурсоводы, проект оказался чересчур дорогостоящим и нерентабельным. Отели невостребованы, и теперь власти планируют их ликвидировать.

Пользователи соцсети возмутились таким положением вещей.

“Как можно такую красоту сносить?” - пришёл в недоумение кто-то.

“У меня бы рука не поднялась такой шедевр сносить…” - высказалась другой комментатор.

“Я бы жила в таком доме, и говорила бы: “Я живу на седьмой ветке, вон видишь третий листик справа — это моё окно”, - написала одна из пользовательниц.

“Майнкрафт в реальной жизни” - провели аналогию в комментариях.

Некоторые комментаторы рассказали подробнее о торм, почему проект с домами-деревьяими оказался провальным.

“Вообще то это отельный комплекс Beauty Сrown. Он функционирует, но из-за того, что отель находится не на первой линии желающих останавливаться в нём немного. Поэтому проект провальный”, - написал кто-то.