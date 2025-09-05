Магазинные помидоры «стали невкусные»? Врач ответил, в чём вина самих покупателей

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Опубликовано: 05.09.2025 08:55 , Обновлено: 08.09.2025

Почему современные магазинные помидоры часто бывают идеальными на вид, но совершенно безвкусными? На этот вопрос ответил российский врач и научный просветитель Алексей Водовозов. Ответ стал популярным в TikTok.

По его словам, главная причина — вовсе не ГМО, как многие могут подумать, а результат обычной селекции. Раньше главной проблемой была неравномерная окраска помидоров, из-за которой их плохо покупали. Чтобы решить эту проблему и удовлетворить покупателей, селекционеры вывели сорта, которые созревали идеально ровно и имели насыщенный красный цвет.

Однако, по словам Водовозова, произошёл побочный эффект. Случайно «сломался» ген, отвечающий за накопление сахаров (глюкозы). В итоге помидоры стали красивыми, плотными и отлично переносили транспортировку, но оказались почти пресными («пластиковыми»).

Починить эту «ошибку селекции», по мнению учёного, можно как раз с помощью генной модификации. Технологии позволяют «вернуть» сломанный ген на место, чтобы помидоры снова стали сладкими, сохранив при этом идеальный внешний вид. Однако, как заявив Водовозов, сейчас это не делается из-за предубеждений против ГМО.

Видео вызвало бурную реакцию в комментариях.

Одни пользователи подтвердили выводы учёного, заявив, что «красота имеет более важное значение для покупателя, как бы мы ни пыжились, что выбираем по вкусу».

Другие же отнеслись к идее «чинить» помидоры с помощью ГМО скептически: «Непонятно, почему не взять старые сорта, а обязательно ГМО чинить сломанные».

Третьи заявили, что не заметили, что магазинные помидоры «стали невкусные»: «Не знаю, я покупаю — вкусные, сладкие. Черри так вообще по сладости как черешня».