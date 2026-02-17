Магазин уволил знаменитую кошку. Покупатели написали целую петицию

Опубликовано: 17.02.2026 15:41 , Обновлено: 17.02.2026

Жители американского города Гадсден возмутились решением сети магазинов товаров для хобби убрать из своего магазина черно-белую кошку по кличке Mama (Мама). Она к тому времени стала известной и приносила радость сотрудникам и покупателям в течение пяти лет. В ситуацию даже пришлось вмешаться мэру города.

Мама до недавнего времени была любимицей сотрудников и покупателей магазина Lowe’s в Гадсдене, штат Алабама. Помимо наблюдения за магазином, она за свою примерно пятилетнюю карьеру занимала несколько официальных должностей, включая «специалиста по контролю и обеспечению качества» и «менеджера по борьбе с вредителями».

В январе 2026 года кошка попала на телеэкраны, когда местная телестанция WBRC6 News назвала ее «Питомцем дня» в программе «Доброе утро, Алабама». Но даже такая популярность не защитила ее от руководства компании. Там заявили, что жестко руководствуются корпоративными правилами, согласно которым животным не место в магазинах, сообщила Daily Mail со ссылкой на местные американские СМИ.

Такая принципиальность, однако, не пришлась по духу жителям Гадсдена. Поэтому они запустили онлайн-петицию, в которой вежливо просят руководство Lowe’s разрешить «ключевому сотруднику отдела продаж» вернуться в магазин из нынешнего отпуска вместе с одним из сотрудников.

Мэр города также поддержал обращение к руководству компании. Крейг Форд объявил 3 февраля Днем Кошки-Мамы в магазине Lowe’s.

«Этот день станет признанием пятилетней службы Кошки-Мамы в Гадсдене, ее позитивной роли в сообществе и доброжелательности, которую она внушает жителям, покупателям и сотрудникам», — говорится в учредительном документе городского совета.

На данный момент сама петиция собрала более 4000 подписей, и ее авторы заявляют, что Мама была абсолютно беспроблемным и всегда позитивным сотрудником на протяжении всего своего пребывания в компании и стала значимой фигурой для сотрудников и клиентов.

«Кроме того, ее присутствие способствовало укреплению доброжелательности и чувства принадлежности, которые многие клиенты связывают с филиалом в Гадсдене», — говорится в петиции.

Неясно, достигнет ли петиция своей цели, но Мама и все ее сторонники могут черпать надежду из случая, произошедшего примерно полтора года назад в Лондоне, где петиция помогла командиру кошачьей спасательной станции вернуться к исполнению обязанностей.