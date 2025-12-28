Лукашенко толкнули во время хоккейного матча. Что было дальше?

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Опубликовано: 28.12.2025 17:09 , Обновлено: 28.12.2025

Президент Беларуси принял участие в хоккейном матче между его командой и сборной Брестской области. Во время игры произошёл стандартный для такого вида спорта инцидент.

Экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс толкнул игрока своей же команды Александра Лукашенко, который после этого упал, сообщает российское агентство “Спутник”.

Сразу после столкновения Чуприс бросил клюшку и кинулся на помощь Президенту, который лежал на льду. Игра на это время остановилась. На кадрах видно, как хоккеист что-то говорит лежащему на льду Александру Лукашенко и помогает ему подняться.

“Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Всё в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре”, - позднее заявил Лукашенко.

Как известно, сама игра завершилась со счётом 5:5.