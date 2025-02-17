🎥 Видео

Опубликовано: 17.02.2025 15:05 , Обновлено: 17.02.2025

В Бресте спасатели на судне с воздушной подушкой провели специальные рейды по реке Мухавец, взламывая лёд вдоль берегов. Ведь нет льда — нет и выхода на него любителей зимней рыбалки. Видео опубликовали сами брестские власти, потом оно распространилось по городским пабликам.

На кадрах видно, как судно на воздушной подушке, двигаясь вдоль береговой линии, разрушает ледяной покров. Цель этих действий, как заявил закадровый голос — предотвратить выход рыбаков на тонкий и непрочный лёд, представляющий опасность для жизни.

Действия спасателей вызвали неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые пользователи сыронизировали, предлагая более радикальные меры: «Лучше мины поставить, так надёжней будет».

Другие выразили недопонимание, зачем ломать лёд, если люди хотят на рыбалку: «Люди на рыбалку хотят. Зачем его ломать?», «Здесь ломай не ломай, человек захочет беды — найдёт её», «Люди ждут крепкого льда, а тут „сюрприз“».

Иронично настроенный комментатор пошутил, что скоро таких методов уже не хватит: «Через неделю обещали ледокол с Балтики».