"Люди не впадают в истерику?" - Видео с гигантскими крабами взбудоражили пользователей TikTok

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Опубликовано: 22.10.2024 09:11 , Обновлено: 22.10.2024

Социальные сети всё чаще подкидывают своим пользователям поводы для размышлений о реальности увиденного. На этот раз в TikTok завирусились видео с гигантскими крабами и омарами, как будто выловленными где-то в океане. Пользователи соцсети оставили более 30 тысяч комментариев, и многие остались в замешательстве от работы искусственного интеллекта.

Пользователь с ником sidstory6 любит поэкспериментировать с нейросетями на тему морского улова и регулярно делится на своей страничке результатами генераций. Многие из его роликов получаются достаточно реалистичными и собирают миллионы просмотров и лайков.

Некоторые пользователи соцсети признались, что понять, что перед ними работа нейросетей, сходу не удалось, и лишь некоторые детали выдали искусственный интеллект. А кто-то и вовсе так и не понял, в чём дело.

“Разве при виде такого большого краба люди не впадают в истерику? Это точно реально?” - задалась вопросом одна из пользовательниц.

“Взгляните на глаза этих людей. Разве они могут что-то увидеть?” - ответил другой комментатор, намекая на плохо прорисованные нейросетями лица людей позади.

“Как вы не видите, что это искусственный интеллект? Пол (металлический) имеет волны и движется, а нога краба буквально трансформируется (левая часть экрана чуть выше середины)” - объяснил подписчик комментаторам.

“Я боюсь искусственного интеллекта”, - признался один из пользователей.

“Интернету больше нельзя доверять!” - резюмировал другой.

Другие же поняли, что краб ненастоящий, но не определили, что дело именно в нейросетях.

“Камеру близко навели на краба и кажется что он большой”, - написал один комментатор.

“Прикольный надувной”, - высказался другой.

“А как его в кастрюлю положить?” - спросил один из пользователей.

“Сразу варёного поймали, молодцы”, - пошутил кто-то.

К слову, это не единственное видео автора, которое привело в замешательство пользователей TikTok. Так, видео с гигантским лобстером собрало почти 20 миллионов просмотров.

А видео с существом, похожим на гигантскую каракатицу более 20 миллионов просмотров.