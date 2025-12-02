"Люди милые!" - Женщина пожаловалась на похитителя детей под Минском. В МВД отреагировали
Милиция Минска призвала жителей не поддаваться панике из-за информации в социальных сетях. Таким образом там отреагировали на историю о попытке похищения детей в пригороде Минска.
Поводом для заявления стала публикация местной жительницы в соцсети Threads. В своём видео женщина заявила, что вечером во дворе дома в посёлке Боровляны неизвестный мужчина подозрительно направлялся к её дочерям, игравшим на детской площадке.
“Информация которую я дала исключительно для осторожности. Или дополнительной инфы если кто-то столкнулся… Человек который оставил бы это на самотёк - просто дурак!.. С моими детьми слава богу всё в порядке”, - писала она в ответ на комментарии пользователей соцсети.
По словам женщины, мужчина, которого смутили её окрики, объяснил, что ждёт подругу, однако блогершу насторожили его поведение и оставленные открытыми двери автомобиля. Она сообщила, что написала заявление в милицию (полицию).
В распространённом официальном сообщении милиции Минска сообщили, что провели проверку по данному факту.
«Установлено: житель Боровлян приехал во двор забрать свою дочь, которая гуляла с подругой. В сумерках заметил похожих детей и позвал их. Подойдя ближе, понял, что ошибся, и направился обратно к своему автомобилю», — говорится в комментарии МВД.
Там отметили, что вскоре дочь мужчины действительно вышла из дома, после чего они уехали.
В милиции в итоге заявили, что недовольны распространением «хайпового видеоконтента», который, по их словам, «приводит к созданию паники в обществе и зачастую не соответствует действительности».
«Человек, который заботится о жизни и здоровье своих близких, в первую очередь обращается за помощью в экстренные службы, а не делает на этом пиар в Сети!» — заявили в МВД.