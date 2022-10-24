🎥 Видео

Опубликовано: 24.10.2022 14:52 , Обновлено: 30.06.2024

В российском городе Ижевск 23 октября прошло мероприятие «Арбузник», с которого каждый желающий мог бесплатно забрать с собой по одному арбузу. Но что-то пошло не так.

Начался самый настоящий хаос. В соцсетях появились видео, как люди начали кричать, толкаться и чуть ли не драться за угощение.

«Людей давят!» — восклицает кто-то на видео.

https://twitter.com/24kava2022/status/1584447060501463041?s=20&t=1c1xKqFc4T8lsZOxnT-Usw

«Тихонечко, вы что, аккуратнее немножко», — также слышно за кадром.

https://twitter.com/Anri__Tina/status/1584362343370145794?s=20&amp;t=1c1xKqFc4T8lsZOxnT-Usw

На видео не видно, чем все закончилось. Но, судя по давке, кто-то из посетителей мог уйти и без арбуза, и с ушибами.

В российских СМИ заявили, что пострадавшие действительно есть. Однако подробности неизвестны.

Ранее Телеграф писал, что жители Пермского края России в 2022 году в 12-й раз провели фестиваль «Веселый коровяк», где соревновались в метании… коровьих лепешек (да-да, настоящих).

Получается, российским спортсменам можно не боятся санкций международных спорторганизаций. Ведь чемпионат в селе Крылово никто не забанит. Туда, как пишет eanews.ru., каждый год приезжают сотни людей со всей России.

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