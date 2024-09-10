"Любовь, которая вышла за рамки вида" - Видео с кормящей котят собакой собрало почти 6 млн просмотров в Х

🎥 Видео

Опубликовано: 10.09.2024 17:45 , Обновлено: 10.09.2024

Истории о том, как животные принимают и выкармливают не своих детёнышей, всегда находят отклик в сердцах людей по всему миру. На этот раз в Х завирусилось видео с усыновившей котят собакой.

Известно, что накануне щенки собаки погибли под колёсами автомобиля.

Хозяева попытались пристроить к неё котят погибшей кошки, и на удивление, собака их не отвергла. и тут же принялась выкармливать.

Пользователи соцсети умилились увиденному и поделились другими видео со случаями, когда собаки принимали как своих детей животных другого вида в комментариях.

“Я в полном восторге! Любовь во всей красе”, - высказалась одна из пользовательниц.

“Природа знает лучше. Эти котята нашли свою идеальную маму”, - добавила другая.

“Любовь, которая вышла за рамки вида”, - резюмировал ещё один комментатор.

Некоторые пользователи отметили, что животное выглядит опечаленным в момент кормления котят и предположили, что ему может быть дискомфортно. Однако большинство сошлось на мысли, что собака грустит из-за потери собственных детей.