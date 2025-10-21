Литовские пограничники показали видео 9 белорусских волков-«нелегалов». Неужели те самые?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.10.2025 10:56 , Обновлено: 21.10.2025

Служба охраны государственной границы Литвы 21 октября поделилась видео стаи волков, пришедших со стороны Беларуси. Сразу девять "нелегалов" уверенно пересекли государственную границу на перевале Чяпкяляй в одноименно заповеднике, хоть и не остались незамеченными для строгой литовской системы пограничного контроля.

На кадрах, опубликованных литовскими пограничниками, девять волков деловито вышагивают по лесной дороге в Варенском районе, на территории Чяпкяляйского государственного природного заповедника, граничащего с Гродненской областью Беларуси.

В литовской погранслужбе пояснили, что на данном участке литовско-белорусской границы не смогли установить специальное спиральное заграждение. На перевале Чяпкяляй грунт оказался слишком нестабильным, мешали естественные препятствия, поэтому границу там охраняют с помощью системы пограничного контроля.

“Она действует в заповеднике недалеко от линии границы, вглубь Литвы, где есть небольшая полоска устойчивого грунта. Любой, кто добрался до этого места на перевале, попадает в поле зрения камер системы контроля. Среди них как нелегальные мигранты, так и различные животные”, - пояснили пограничники.

В Службе охраны госграницы отметили, что стая не стала задерживаться у границы и угла вглубь литовских лесов. “Больше эти девять животных у границы в районе Чяпкяляй не встречались”, - сообщили пограничники.

А зрителям эта “группа мигрантов” наверняка напомнит стаю, попавшую в объектив фотоловушки около деревни Денисковичи Ганцевичского района, которая взорвала TikTok в начале октября. Несмотря на то, что локации съёмок двух видео разделяет расстояние примерно в 200 километров, нельзя исключать вероятности того, что на кадрах - всё те же лица (точнее морды).

Стая белорусских волков, гуляющих по дороге, набрала 2 млн просмотров

Как признают специалисты, волки за сутки проходят в среднем от 40 до 80 километров, а при необходимости в поисках пищи и новых территорий могут преодолеть до 100 километров.