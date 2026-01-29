Литовские пограничники показали видео 12 «замаскированных нелегалов» на границе с Беларусью

🎥 Видео

Опубликовано: 29.01.2026 08:52 , Обновлено: 29.01.2026

Литовские пограничники поделились в своих соцсетях видео с границы с Беларусью. Там в объективы камер наблюдения попала целая группа из 12 "нелегалов", пытавшихся попасть на территорию соседней страны в обход официальных погранпунктов.

Кадрами поделились сотрудники Кабеляйского пограничного отряда Варенского пограничного подразделения Государственной пограничной службы Литвы. “Нарушителями”, о которых оповестила система видеоконтроля на границе с Беларусью, оказалась семейка диких кабанов.

На видео видно, как они дружной вереницей выходят из леса недалеко от села Даржинеляй в Варенском районе. Здесь с литовской стороны установлен физический барьер - высокий металлический забор, обнесённый колючей проволокой, предназначенный для борьбы с нелегальными мигрантами. Но, как видно, непреодолимой преградой он становится не только для людей, но и для законных лесных обитателей.

Сунувшись было к забору, животные оценили преграду и вернулись на патрульную тропу. Пройдя таким образом стройной вереницей около 300 метров вдоль забора, они один за другим свернули обратно в лес.

“Заметили, что паспорта дома оставили, потом вернутся”, - написал в шутку кто-то из комментаторов под видео литовских пограничников.

Однако пока эта группа “замаскированных нелегалов”, как их окрестили интернет-пользователи, на глаза литовским пограничникам больше не попадались.