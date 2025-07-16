Лишь гении способны решить эту головоломку? Определите правильное число

Опубликовано: 16.07.2025 08:03 , Обновлено: 08.07.2025

Чувствуете, что ваш мозг требует разминки? Эта необычная математическая головоломка заставит его работать на полную мощность с самого утра. Внимательно изучите числа в таблице и попробуйте определить, какое должно быть вместо вопроса. По словам авторов задачи, подавляющему большинству это не удаётся. Если вы найдёте закономерность менее чем за минуту и назовёте верный ответ — можете считать себя гением.

Обычно математические задачи не вызывают у вас затруднений? Тогда это испытание — отличный шанс проявить смекалку, логику и креативность.

Уровень сложности здесь выше, чем в обычных математических задачках, но если сосредоточиться, решение найдётся. При этом удовлетворение от правильного ответа будет огромным: согласно статистике, лишь малая часть людей справляется с задачей с первой попытки.

Найдите закономерность

Если вы уверены в своих математических способностях и умеете концентрироваться, у вас есть все шансы разгадать эту загадку. Достаточно внимательно посмотреть на числа и выявить связь, чтобы определить число, скрытое под знаком вопроса.

Хотите добавить азарта? Засеките время на телефоне. У вас есть всего минута, чтобы дать верный ответ.

[info_b]Кстати, небольшая подсказка: каждое число в строке вычисляется по определённому математическому принципу.[/info_b]

Как найти решение?

Чтобы разгадать головоломку, нужно применить формулу:

(a + b) × 2 + a = c

Рассмотрим на примерах:

Первая строка: (6 + 15) × 2 + 6 = 21 × 2 + 6 = 48

Вторая строка: (7 + 17) × 2 + 7 = 24 × 2 + 7 = 55

Третья строка: (13 + 29) × 2 + 13 = 42 × 2 + 13 = 97

Таким образом, правильный ответ — 97 . Справились? Поздравляем!

Ранее Telegraf.news предлагал проверить, сможете ли вы справиться с одной задачей без калькулятора и всего за 30 секунд.

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