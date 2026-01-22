"Лидское пиво" объяснило ошибку на банках с пивом - "Тем кто смеётся..."

Опубликовано: 22.01.2026 14:25 , Обновлено: 22.01.2026

Белорусский производитель "Лидское пиво" объяснил фишку их баночного пива из серии "Калекцыя Майстра. Пшанічнае". Судя по всему, многие покупатели не поняли, почему в баночном варианте этикетка пенного напитка напечатана вверх ногами. Многие решили, что это ошибка, допущенная на производстве, которую почему-то не заметили на выходном контроле предприятия. Оказалось, всё совсем не так - именно в таком, перевёрнутом виде всё и задумывалось.

В пресс-службе самого производителя с юмором отметили, что с претензий об “ошибке” на баночках светлого нефильтрованного к ним обращаются “чаще, чем с просьбой о возврате денег”. Поэтому на предприятии посчитали необходимым объяснить (в очередной раз) для чего производитель нарочно “перевернул” изображение на этикетке.

“Давайте объясним. Особенно тем, кто уже смеялся над этим раньше. Изображение «мастера» напечатано вверх ногами, потому что в сорте пшеницы есть осадок. А когда держишь банку в руках, переворачиваешь её и перемешиваешь. Магия за пределами Хогвартса”, - объяснили на страничке “Лидского пива” в Threads.

Сложно не согласиться с тем, что это мудрый ход на стыке маркетинга и психологии. Ведь в текст на этикетке, на которой, конечно же, написано, что в данном сорте пива допускается наличие дрожжевого осадка, поэтому баночку стоит перевернуть перед употреблением, вчитываются немногие. А вот не заметить то, что изображение на банке у вас в руках какое-то “неправильное”, довольно сложно - чисто инстинктивно хочется перевернуть баночку “правильной” стороной.

Перевернули, поняли, что “ошибку” допустили не вы, а производитель, перевернули обратно - вуаля, напиток уже перемешан, что и требовалось для нужного вкуса. Именно на этот психологический трюк вашего подсознания и рассчитывает производитель.

А вот со стеклянными бутылками, в которых также выпускается эта серия, такой трюк уже, увы, не работает.