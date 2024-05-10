«Легендарный» 106-летний американец установил новый мировой рекорд по прыжкам с парашютом

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Опубликовано: 10.05.2024 11:29 , Обновлено: 10.05.2024

Американец Альфред Блашке (Alfred Blaschke) на днях установил новый мировой рекорд, обновив запись в Книге рекордов Гиннесса и став "самым пожилым человеком, прыгнувшим с парашютом в тандеме". Свой уже не первый в жизни прыжок мужчина, которого уже называют "легендарным", совершил в возрасте 106 лет и 327 дней.

Для Блашке это уже не первый мировой рекорд - в 2020 году он уже был удостоен этого звания. На тот момент ему было “всего” 103 года. Однако через какое-то время его рекорд побила шведка Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которой на момент прыжка было 103 года и 259 дней, сообщило издание UPI.

Выждав какое-то время, Альфред Блашке решился на ещё одну попытку и вернул-таки себе титул самого старого человека, прыгнувшего с парашютом в тандеме. В качестве партнёра в небе с ним выступил губернатор штата Техас Грег Эбботт, который, между прочим, совершил свой первый прыжок.

В комментариях под видео на Youtube зрители справедливо отметили не только хорошую физическую форму пожилого парашютиста, но и то, что “у него больше смелости и энергии, чем у большинства людей”.

“Если вы думаете, что не сможете, вы просто недооцениваете себя. Каждый способен на большее, чем он думает. Нужно просто решиться и попробовать”, — прокомментировал свой поступок Блашке представителю Книги рекордов Гиннесса.

https://youtu.be/eBEciGo1uWA