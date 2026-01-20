Лавров предложил переименовать Великобританию

Опубликовано: 20.01.2026 20:22 , Обновлено: 20.01.2026

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему не нравится название Великобритании из-за присутствия в нем слова "великий". По мнению российского чиновника, его надо изменить.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Считаю, что нужно Британию называть Британией, потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Еще один пример был — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, но ее больше нет. Без обид», — заявил Сергей Лавров.

Откуда взялось название Великобритания?

Само по себе название Великобритания (на английском — Great Britain) появилось по вполне прозаичной причине. Таким образом древние римские и греческие учёные отличали самый большой британский остров от рядом находящейся Ирландии (ее Клавдий Птолемей в своем труде назвал “Малой Британией”). Позднее Малой Британией стали называть современную Бретань на полуострове в близлежащей Франции.

Название «Великобритания» впервые было использовано официально в островном европейском королевстве в 1474 году. А современное и полное название страны куда более длинное: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

В настоящее время на английском языке местные жители называют свое государство чаще United Kingdom (UK, Соединённое Королевство), а не Great Britain.