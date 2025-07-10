Под Могилевом заметили коня, который "ждет автобус": "Куда тебе, братан?"

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2025 09:31 , Обновлено: 12.08.2025

В TikTok завирусился ролик, на котором показали коня на остановке, "ждущего автобус на Могилев". Видео за несколько дней набрало более 800 тыс. просмотров, 27 тыс. лайков и более 1,7 тыс. комметариев с разнообразными шутками и предположениями.

“У нас в Дрибинском районе даже кони ездят на автобусе. Вот, ждет, наверное, автобус на Могилев. Куда тебе, братан”, — спросил автор ролика и пошутил, что лошадь, возможно, “собралась в город за покупками”, “купить круп, макарон”.

В комментариях тоже засыпали предположениями, зачем конь решил “ждать автобус” на остановке.

“На Вайлдберис, за подковами”, — пошутил один из пользователей.

“В город, пальто решил купить”, — подхватил другой.

“В соседнее село, на дискотеку”, — написал третий.

Еще один написал, что это он, наоборот, “хозяина ждет”.

Кто-то даже отметил, что это “не братан, а сеструха”.

Но некоторые комментаторы оценили ситуацию серьезно. Многим показалось, что “бедный конь” сорвался с привязи и “спрятался от палящего солнца”.

“Лошадка даже идти не может. Помогите лошадке”, — призвал один из прокомментировавших. Однако другой ответил:“Нормально всё с ногой, они так подгибают, когда отдыхают”.

Забрал ли коня с остановки хозяин и что вообще было дальше, к сожалению, неизвестно.