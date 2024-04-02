Круизный лайнер бросил на африканском острове 8 пассажиров. Тем пришлось догонять корабль через 7 стран

Опубликовано: 02.04.2024 22:56 , Обновлено: 13.11.2024

Восемь пассажиров (шестеро из США и два из Австралии) оказались на берегу африканского острова Сан-Томе и Принсипи после того, как их роскошный круизный лайнер уплыл без них.

В итоге, кампания туристов была вынуждена самостоятельно пробираться через несколько стран в попытке догнать судно.

Пассажиры плыли на борту судна Norwegian Dawn, принадлежащего норвежской круизной компании, которое 20 марта отправилось из Кейптауна (Южная Африка) в 21-дневное путешествие вдоль побережья Африки. Круиз должен был завершиться в Барселоне (Испания) 10 апреля.

Но все пошло не так 27 марта, когда туристы опоздали на корабль до отбытия, не сумев вовремя вернуться в тот день с персональной экскурсии. По словам бедолаг, их туроператор уведомил капитана круизного лайнера о том, что они опоздают на посадку на судно, а местная береговая охрана даже попыталась провести их на судно, но им не разрешили подняться на борт.

В результате восемь пассажиров на несколько дней застряли на острове, расположенном в 300 км от побережья Нигерии, столкнувшись с языковым барьером, недостатком денег и сложной дорогой через несколько стран в попытке нагнать свой круизный лайнер.

Джилл и Джей Кэмпбеллы из Южной Каролины рассказали телеканалу NBC News об “очень сложном процессе”.

“Мы смогли связаться с тамошним туристическим агентством, чтобы организовать перелеты в следующий порт назначения, - рассказал Джей Кэмпбелл. - [Но это] очень сложный процесс - вы имеете дело с несколькими языками, языковыми барьерами, вы имеете дело с разными валютами… найти кого-то, у кого хотя бы есть доллары… попытаться найти агента, который бы понимал, что мы хотим”.

“Это один из тех случаев, когда говорят: Отсюда туда не добраться… Прекрасные жители Сан-Томе были очень любезны, очень гостеприимны. Они сделали все, что могли, чтобы помочь нам найти отели”, - добавил мужчина.

Отставшие туристы рассчитывали догнать корабль в Гамбии, но судно не смогло безопасно причалить там из-за плохих погодных условий. Тогда, рассказала супруга Кэмпбелла, что они проехали семь стран за 48 часов, чтобы встретить судно в Сенегале.

Теперь же путешественники по неволе раздумывают, хотят ли они вообще вернуться на круизный лайнер. “Мы обдумываем, садиться нам на корабль или нет. Он находится в доке здесь, в Сенегале. Мы считаем, что у них была главная обязанност , о которой они забыли. Поэтому это нас беспокоит”, - призналась женщина.

Среди отставших также был беременная женщина и ее муж. Также, по утверждению отставших туристов, там же на острове “по медицинским показаниям была высажена” 80-летняя женщина для прохождения лечения на острове.