Крит накрыла красная песчаная мгла

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2026 11:30 , Обновлено: 02.04.2026

Жители и туристы заполонили соцсети невероятными снимками и видео с Крита, где воздух приобрел красновато-оранжевый оттенок. Все из-за пыли из Сахары, которая достигла греческого острова.

Тучи африканского песка привели к отмене рейсов самолётов и вынудили людей оставаться дома, не выходя на улицу.

Пыль на Крит принес шторм Эрминио. Хотя африканский песок в воздухе на острове считается обычным явлением, эксперты говорят, что на этот раз калима сильнее, чем обычно, сообщает Greek Herald.

Калима (от греч. καλήμα — «плохая погода») — местное название африканской пылевой бури, которая приносит на Крит и другие регионы Греции мельчайшие частицы песка и пыли из пустыни Сахара. Калима часто приводит к резкому ухудшению видимости, а также может вызывать проблемы с дыханием.